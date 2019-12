Luksus musi kosztować. Najdroższe adresy w Polsce są - i tu bez zaskoczenia - w Warszawie

W 2019 r. dużo płaciliśmy za metr kwadratowy mieszkania – i to zarówno w "zwykłym" budynku deweloperskim, jak i przy zakupach najbardziej luksusowych nieruchomości. Jak donosi "Puls Biznesu", najdroższe sprzedane w tym roku mieszkania wcale nie znajdowały się w którymś nowym wieżowcu, lecz w zrewitalizowanej niedawno 120-letniej kamienicy, Za najdroższe apartamenty – oba przy ul. Foksal 13/15 w Warszawie — nowi nabywcy zapłacili 17 mln zł (apartament o powierzchni 470 mkw) i 11,5 mln zł. Szybka matematyka podpowiada, że metr kwadratowy pierwszego mieszkania to, bagatela, 36,1 tys. zł.

Co nabywcy dostali w tej cenie? Budynek oferuje strefę spa z sauną i jacuzzi, salę fitness, a także przestronne tarasy z widokiem na centrum Warszawy. Wzorem dawnych rezydencji przewidziane są również pokoje dla gości. Do dyspozycji są także usługi concierge i podziemny parking. Jeśli wierzyć inwestorowi, to już klatki schodowe przypominają muzeum.