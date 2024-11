Majątek Donalda Trumpa. Były prezydent zostawia w tyle Kamalę Harris

We wrześniu 2024 roku magazyn "Forbes" o majątek Donalda Trumpa wynosi około 3,9 miliarda dolarów. Znaczną część jego dochodów generuje inicjatywa w mediach społecznościowych nazwana Truth Social, uważana za "prawicową wersję Twittera", której wycenę ustalono na 1,8 miliarda dolarów. Mimo że, według "Forbesa", przychody z Truth Social są znaczne na poziomie setek milionów dolarów tygodniowo, dziennikarze wskazują, że przedsięwzięcie Trumpa w mediach społecznościowych, z punktu widzenia finansów, może zaliczać się do najbardziej kontrowersyjnych w Stanach Zjednoczonych — wiadomosci.radiozet.pl.

Nieruchomości byłego prezydenta USA

Trump wypada z listy najbogatszych

Pod koniec września Donald Trump spadł z listy 500 najbogatszych ludzi świata, czyli Bloomberg Billionaires Index. To dlatego, że wycena akcji Trump Media&Technology Group mocno straciła na wartości. W maju pakiet 114,75 mln akcji w rękach Donalda Trumpa, wyceniany był na 6,2 mld dol. Pod koniec września jego wartość spadła do 2,1 mld dol. To nie wystarczyło, by utrzymać się w Bloomberg Billionaires Index, czyli liście 500 najbogatszych ludzi na świecie.