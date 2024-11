Majątek Kamali Harris. Kalifornijska rezydencja i tantiemy

Kandydatka na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, Kamala Harris , razem z mężem, Dougiem Emhoffem, posiadają majątek szacowany na ponad 8 milionów dolarów, co czyni ich przynajmniej dwadzieścia razy bogatszymi od przeciętnego Amerykanina w ich grupie wiekowej. W skład ich posiadłości wchodzą nieruchomości oraz oszczędności – czytamy na portalu Radia Zet.

Łączne wolne środki pieniężne Harris i Emhoffa sięgają ponad 850 tysięcy dolarów. Według "Forbesa" całkowita wartość ich aktywów oscyluje w granicach od 2,9 do 6,6 miliona dolarów. Para posiada dom w Los Angeles, wyceniany na ponad 4 miliony dolarów. Ponadto Kamala Harris uzyskała ponad 500 tysięcy dolarów tantiem z książek własnego autorstwa, w tym "Smart on Crime", jej pamiętnika "Prawda, która nas niesie", oraz książki dla dzieci "Wszyscy mamy supermoce".

Majątek kandydata Demokratów na wiceprezydenta

Kandydat na wiceprezydenta USATim Walz w latach 2007–2019 zasiadał w Izbie Reprezentantów w Kongresie USA. Według jego ówczesnego oświadczenia majątkowego Walz posiadał aktywa warte ok. 600 tys. dolarów. Tim Walz posiada dom w mieście Mankato w stanie Minnesota, który jest wart około 250 tys. dolarów oraz mieszkanie na wynajem w Mankato warte 125 tys. dolarów - podaje "Celebrity Net Worth".

Amerykańskie media podają, że wartości nieruchomości pochodzą z 2018 roku. Od tego czasu Walz nie nabył nowych aktywów, jednak ich wartość mogła się zmienić. Ponadto Walz posiada także udziały w rodzinnej farmie o wartości ok. 50 tys. dolarów.

Oprócz tego gubernator Minnesoty zarabia roczną pensję w wysokości 127 tys. dolarów, co przekłada się na miesięczne wynagrodzenie ok. 10 tys. dolarów. Dodatkowo Walz pobiera także emeryturę nauczycielską - ok. 8 tys. dolarów miesięcznie.