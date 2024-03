Mało chętnych na prezesurę w państwowej spółce. JSW nie przyciąga tak jak Orlen

28 lutego Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiła konkurs na prezesa i jego czterech zastępców, wyznaczając termin nadsyłania zgłoszeń do 11 marca. Konieczność wyboru nowego zarządu wynikła z faktu, że dotychczasowy prezes Tomasz Cudny, stojący na czele największego producenta węgla koksowego w UE od sierpnia 2021 r., został odwołany przez radę 23 lutego. Jego obowiązki tymczasowo przejął Paweł Rostkowski, oddelegowany do pełnienia tej funkcji z rady nadzorczej.

JSW ogłosiła konkurs na prezesa. Znamy liczbę chętnych

Gęste sito wymagań

Kandydaci na stanowisko prezesa JSW musieli spełnić szereg wymagań. Jak czytamy w ogłoszeniu o konkursie, osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Polsce. JSW wymagała również, by kandydat legitymował się co najmniej pięcioletnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. Kolejnym warunkiem było posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.