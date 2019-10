Mały ZUS. Rząd pokazał projekt. Potwierdziły się informacje money.pl

Projekt ustawy dotyczący zmian w składkach ZUS został przygotowany w kierowanym przez Jadwigę Emilewicz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Jego treść została opublikowana na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Równocześnie dokumentu skierowano do konsultacji publicznych i opiniowania.

Tym samym rząd zdecydował się na procedowanie ustawy jako przedłożenie rządowe, co oznacza dłuższą ścieżkę legislacyjną, ale pozwala premierowi chwalić się spełnieniem obietnicy wyborczej. Dokument ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Jak pisaliśmy, koszt dla sektora finansów publicznych - spadek wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - oszacowano w dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji na 1,2-1,5 mld zł rocznie. Ustawa o "małym ZUS" zmniejszy wpływy do sektora finansów publicznych, głównie FUS, łącznie o 14,7 mld zł.