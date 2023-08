Mapa polskich milionerów. Oto nowy ranking miast, w których jest ich najwięcej

W tych miastach mieszka najwięcej milionerów

Portal informuje, że choć do tej pory co roku obserwowano wzrost liczby milionerów, zwykle na poziomie kilku procent, to w tym roku tempo wzrostu nieco spadło. W 2021 roku w Polsce żyło 43537 osób z dochodem na poziomie miliona złotych. W zeszłym roku liczba ta wzrosła tylko o niewiele ponad pół procent, do 43 776 osób.