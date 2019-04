Marek Belka o Teresie Czerwińskiej: jej milczenie jest bardzo wymowne

Na pytanie o "brak entuzjazmu" minister finansów Teresy Czerwińskiej wobec "piątki Kaczyńskiego" Marek Belka odpowiedział, że "chciałby nie tyle, by podała się do dymisji, ale aby jasno wypowiedziała się w tej kwestii". - Jej milczenie jest bardzo wymowne, bo to znaczy, że ona z taką polityką się nie zgadza - stwierdził.

- W okresie słabej koniunktury deficyt 3 proc. to nic strasznego, wręcz przeciwnie. Ale teraz jesteśmy na górce cyklu koniunkturalnego, a w takiej sytuacji deficyt 3-procentowy oznacza, że jak koniunktura się osłabi, to deficyt poszybuje - wyjaśnił.

Były premier został też poproszony o ocenę premiera Mateusza Morawieckiego. - Był znacznie lepszym wicepremierem, kiedy dbał o to, aby finanse państwa się nie rozpadły. I za to go zawsze chwaliłem: jego zasługą było to, że część nieroztropnych obietnic wyborczych PiS-u z roku 2015 nie zrealizował - powiedział polityk.