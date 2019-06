Marek Falenta i jego imperium. Po milionowych spółkach niewiele zostało

Zaczęło się od Electusa, którego Falenta budował od zera i w 2006 roku sprzedał za 450 mln zł. Te pieniądze inwestował w różnych spółkach. Co je łączy? Że dziś niewiele z nich zostało, a jeśli nawet, to mają spore problemy.

Przez lata symbolem biznesowej działalności Falenty było jednak Hawe, na które postawił po Electusie. To giełdowa - od 2007 r. - spółka z branży telekomunikacyjnej, która na początku dawała dobre wyniki, a on sam był jej największym akcjonariuszem.

Zaczęły się problemy finansowe, długi rosły. Hawe przestało publikować sprawozdania finansowe, za co otrzymywała srogie kary od KNF. W maju 2018 roku cierpliwość straciła Giełda Papierów Wartościowych. Efekt? Usunięcie z listy spółek giełdowych.

W 2014 roku przejął ją Mediatel. To spółka notowana na GPW. Nie udało się jednak uniknąć kłopotów finansowych. Od kilkunastu miesięcy Hawe Telekom jest w restrukturyzacji, ale z początkiem 2019 roku wydał komunikat, że do układu z wierzycielami jest coraz bliżej.

W marcu natomiast spółka we współpracy z HUAWEI ma działać w zakresie sieci 5G , o czym informowaliśmy w money.pl.

Kolejna spółka, chyba najbardziej medialna, to składywęgla.pl. Reklamy można było oglądać w najbardziej popularnych kanałach telewizyjnych. Takich spotów było kilka. Jeden z ekscentrycznym profesorem, inna z plażowiczami.

Sama spółka radziła sobie świetnie, ale - jak to zwykle w przypadku biznesów Falenty - do czasu. Sam Falenta największym akcjonariuszem został chwilę później, bo w 2014 roku (wcześniej był tylko w jej władzach). Po kilku miesiącach do firmy weszła prokuratura.