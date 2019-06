Masz swoją stronę w Internecie? Zarabiaj, polecając wakacje

Afiliacja to popularny model współpracy wydawcy z reklamodawcą. Wydawca to właściciel strony internetowej, bloga lub innego medium internetowego, które może wywoływać określone akcje na stronie internetowej reklamodawcy, np. sprzedaż. Za te akcje wydawca otrzymuje od reklamodawcy ustalone wynagrodzenie. Program afiliacyjny umożliwia taką współpracę w praktyce, na jasno określonych zasadach i wymiernymi korzyściami dla obu stron.

Udział w programie stworzonym przez Wakacje.pl jest bezpłatny i wymaga jedynie wypełnienia prostego formularza, dostępnego na stronie www.travellead.pl. Cała procedura rejestracji i obsługi odbywa się online. Wydawcy mają do dyspozycji intuicyjny panel partnera oraz szeroką gamę narzędzi ułatwiających działania promocyjne.

- Nasz program to atrakcyjna propozycja dla tych, którzy realizując swoje projekty w sieci, szukają możliwości zarobku – tłumaczy Tomasz Dzięcielski, specjalista ds. afiliacji w Wakacje.pl. – Co ważne, zasady współpracy są proste i przejrzyste. TravelLead.pl działa poza sieciami afiliacyjnymi, dlatego nasz partner zgarnia całość zarobionej prowizji. Jako że średnia wartość rezerwacji oscyluje wokół 6 tysięcy złotych, łatwo policzyć, że za każde skuteczne polecenie można na czysto zanotować przychód w wysokości kilkuset złotych.

Program Travellead zakłada nagradzanie najbardziej aktywnych partnerów. Im większy osiągniemy obrót, tym lepsze stawki prowizji możemy uzyskać. Ponadto liczyć można na bonusy za polecenie kolejnych wydawców, skłonnych do przystąpienia do programu.

- Naszym partnerom zapewniamy dostęp do profesjonalnych narzędzi, które pomogą im promować swoje treści, a tym samym maksymalizować swoje zarobki: generator deep linków, banery czy product feed. Aby korzystać z tych rozwiązań nie trzeba wiedzy eksperckiej, w większości przypadków wystarczy skopiować gotowy kod i wkleić go na swojej stronie internetowej, aby zacząć promować produkty. Oczywiście udostępniamy także narzędzia dla bardziej zaawansowanych partnerów – wymienia Tomasz Dzięcielski. I dodaje: - Nie do przecenienia jest też marka, którą dajemy, czyli Wakacje.pl. Stoi za nami 20 lat doświadczenia, 1,5 miliona klientów i miano lidera polskiej e-turystyki.