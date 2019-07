Mateusz Morawiecki w Katowicach. "Na Śląsku bije gospodarcze serce Polski"

Zaczęło się od obchodów Święta Policji w niedzielę w Katowicach. - Chcę bardzo podziękować wszystkim policjantom i ich rodzinom, za to co robią. Za to, że nasze bezpieczeństwo jest w rękach polskich policjantów i policjantek - mówił Morawiecki. Później było składanie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.