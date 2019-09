Media narodowe finansowane z publicznej kasy. Zapowiedź Lewandowskiego

W przyszłej kadencji Sejmu na pewno wprowadzimy rozwiązania, które w sposób systemowy zapewnią finansowanie mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa - zapowiedział wiceszef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski, cytowany przez PAP. Mówił o tym na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. Jak dodał, media publiczne już od kilku lat są finansowane z budżetu państwa - albo bezpośrednio gotówką, albo za pomocą rekompensat.

- Z badań wynika, że Polacy nie chcą płacić abonamentu, nawet ci którzy lubią telewizję publiczną. Wydaje mi się, że pomysł płacenia abonamentu jest już niemożliwy w tej chwili do utrzymania, w związku z powyższym w przyszłej kadencji Sejmu na pewno definitywnie rozwiążemy tę kwestię już systemowo w oparciu o finansowanie z budżetu państwa - powiedział Lewandowski. Według ministra, do rozstrzygnięcia pozostają kwestie "techniczne", dotyczące tego, czy ma to być gotówka, czy obligacje.

Padła też kwota, bo - jak zaznaczył Lewandowski - są różne oczekiwania co do poziomu finansowania mediów publicznych. Jego zdaniem, ten poziom nie powinien przekroczyć 2 mld zł łącznie na telewizję i radio. - Z badań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że to powinno być między 2,6 a 2,8 mld zł, żeby w całości wypełnić misję, jaką oczekuje KRRiT. Rada Mediów Narodowych upiera się przy wskaźniku uzależnionym od PKB, który miałby wynosić około 3,5 mld zł, W mojej ocenie, nie więcej niż 2 mld zł to jest wystarczająca kwota dla wszystkich mediów publicznych, tj. publicznego radia, publicznych lokalnych stacji radiowych i telewizji publicznej - wyjaśnił.

Wiceszef resortu kultury uważa, że wprowadzenie nowych przepisów jest bardzo proste, uzależnione od woli politycznej i możliwości budżetu. - Obecna ustawa o radiofonii i telewizji, dzięki wprowadzeniu karty powinności mediów, daje bardzo prosty mechanizm do wprowadzenia bezpośredniego finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Myślę, że to nie jest sprawa skomplikowana, jeżeli będzie decyzja polityczna, to jesteśmy w stanie dosyć szybko te kwestie wyjaśnić - podsumował. Zapewnił przy tym, że projekty odpowiednich rozwiązań ustawowych są już gotowe.

