Media: USA szykują kolejne cięcia. Tym razem w budżecie obronnym

Szef Pentagonu rozkazał zaplanowanie znaczących cięć

Trump za cięciami wydatków na obronność

Podczas swojej pierwszej podróży zagranicznej do Niemiec, Brukseli i Polski, nowy szef Pentagonu nalegał na zwiększenie wydatków obronnych sojuszników do 5 proc. PKB. Pytany o plany wydatków obronnych USA odpowiadał wówczas, że decyzja w tej sprawie należy do prezydenta Trumpa, lecz stwierdził, że nie powinno być to mniej niż 3 proc. PKB. Obecny budżet obronny stanowi ok. 3,3 proc. amerykańskiego PKB.