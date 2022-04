Medyczna rewolucja. Polska firma ma nową metodę podawania leków

Polska firma Biotts opracowała metodę podawania leków przez skórę – przy pomocy specjalnych plastrów. Ma to częściowo wyeliminować z użycia uciążliwe zastrzyki, czy konieczność połykania garści tabletek – tłumaczyła w programie "Money. To się Liczy" Karolina Buratyńska, general manager Biotts. Firma jest nominowana do tegorocznej nagrody money.pl.