Michał Dworczyk pod lupą CBA. Służby sprawdzą jego oświadczenie majątkowe

Analiza oświadczeń majątkowych to pierwszy etap działań śledczych. Wykaże czy są powody, by wszcząć bardziej szczegółową kontrolę dokumentów. To należy do decyzji CBA, a Biuro takie decyzje podejmu zwykle, gdy ma poważne wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń, a ich wyjaśnienie wymaga między innymi dostępu do kont bankowych czy do historii przelewów kontrolowanego. Wyniki kontroli mogą trafić do prokuratury.