Miejsca postojowe na wagę złota. Rekordzista zapłacił 170 tys. zł

Najdroższe miejsce do parkowania w 2020 r. zostało sprzedane na Saskiej Kępie. To jedna z najbardziej modnych dzielnic w Warszawie. Wiemy, że nabywca zapłacił na rynku wtórnym 170 tys. zł. Za niewiele mniej, bo za 150 tys. zł, sprzedano natomiast miejsce na parkingu podziemnym w apartamentowcu Cosmpolitan - wynika z analizy Cenatorium i UrbanOne dla money.pl.

Cosmopolitan znajduje się w samym sercu Warszawy, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki, to też to jeden z najwyższych budynków w stolicy.

"Dla deweloperów to średni biznes"

Jednak i w tańszych nieruchomościach standardem jest dopłacanie do miejsc parkingowych. Kilkadziesiąt tysięcy złotych za takie miejsce to już standard w dużych miastach.

- Trudno mi sobie wyobrazić, by to się prędko zmieniło. Nie wyobrażam sobie, by te ceny stanęły - komentuje money.pl Bartosz Turek z HRE Investments.

Ekspert z HRE Investments wskazuje jednak, że to nie jest tak, że sprzedaż miejsc parkingowych za krocie to dla deweloperów świetny biznes. - Budowa dwu-, czy nawet jednokondygnacyjnego parkingu podziemnego to dla dewelopera gigantyczny koszt. Bywa, że pochłania nawet 25 proc. całej inwestycji. Jest wręcz niemożliwe, by się on zwrócił, nawet przy takich cenach miejsc postojowych - uważa.