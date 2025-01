Mieszka w śmietniku. To nie żart. Jest przestronniejszy, niż się wydaje

Harrison Marshall, brytyjski architekt, postanowił przekształcić kontener na śmieci w dom, który jest jednocześnie dziełem sztuki i komentarzem do sytuacji mieszkaniowej w Londynie . Jak to opisuje Marshall na Instagramie, planuje zamieszkać w nim przez rok.

Wysokie koszty życia w Londynie

Stolica Wielkiej Brytanii nigdy nie była miejscem tanim do życia. Marshall, który wrócił do Londynu po pracy za granicą, był zdziwiony, jak drastycznie wzrosły ceny nieruchomości.

Społeczny wymiar instalacji

Mieszkanie w kontenerze o powierzchni 25 stóp kwadratowych (ok. 2,3 metra kwadratowego) jest wyposażone w łóżko na antresoli, miejsca do przechowywania, kuchenny blat służący jako biurko oraz zlew. Zasilanie elektryczne udało się podłączyć dopiero po miesiącu od zamieszkania, brak jest jednak toalety i bieżącej wody, a artysta korzysta z prysznica w pracy lub na siłowni.

Marshall zdecydował się na to rozwiązanie, ponieważ koszty wynajmu są dużo niższe – wydaje ok. 50 funtów miesięcznie, co jest znaczną oszczędnością w porównaniu do średnich kosztów najmu w centrum Londynu wynoszących około 1,4 tys. funtów miesięcznie. Dla niego, dom w kontenerze był jedynym sposobem na życie w tej części miasta, a organizacja charytatywna Antepavilion użyczyła przestrzeń na ten projekt.