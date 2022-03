Miliarder Larry Fink: "Wojna w Ukrainie to koniec globalizacji"

Miliarder i szef firmy Blackrock , która zarządza aktywami o wartości 10 bilionów dolarów, Larry Fink w liście do udziałowców napisał, że rosyjska agresja na Ukrainę jest koniec globalizacji, która trwała od 30 lat – czytamy w "Financial Times". Zdaniem miliardera wojna w Ukrainie zmieni kształt światowej gospodarki, spowoduje dalszy wzrost inflacji i skłoni firmy do wycofania się z globalnych łańcuchów dostaw.

Wojna w Ukrainie zmieni globalną gospodarkę

Fink zwraca uwagę na to, że choć sankcje uderzają głównie w Rosję i odcinają ją od globalnych rynków kapitałowych, to mogą skłonić firmy i rządy do zreorganizowania podejścia do zależności od innych krajów. Zdaniem Szefa Blackrock zmiany w łańcuchach dostaw na dużą skalę mogą wpływać na dalszy wzrost inflacji.