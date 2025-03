Miliardy euro na wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Oto plan UE

Dyplomacja UE, kierowana przez Estonkę Kaję Kallas, wystąpiła z propozycją, by do końca tego roku Ukraina otrzymała 40 mld euro na wsparcie wojskowe - podała agencja Reutera, powołując się na najnowszy unijny dokument. Kraje biorące udział w inicjatywie powinny wnieść wkład proporcjonalny do siły gospodarczej.