Miłosz Horodyski z Aliora do Lotosu. Będzie koordynatorem biura komunikacji i PR

Przez ostatnie półtora roku Miłosz Horodyski był dyrektorem departamentu marketingu i PR w Alior Banku - stanowisko to pełnił od lipca 2017 roku. Przez kilka miesięcy zeszłego roku był jednocześnie członkiem rady nadzorczej Ruch S.A.

Horodyski wcześniej pracował w mediach. Od sierpnia 2016 do lipca 2017 roku był zastępcą dyrektora TVP3 Kraków oraz zastępcą kierownika regionalnej agencji producenckiej. Od 2008 do 2016 roku był redaktorem i reporterem w TVP. Wcześniej pracował w Polskim Radiu Kraków i Radiu EX FM.