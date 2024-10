Minister zabrała głos ws. kopalń. Rozlała się krytyka

- Umowa społeczna nie zakłada poziomu wydobycia, ona zakłada utrzymanie kopalń i utrzymane tak naprawdę zatrudnienia w tych kopalniach, a nie utrzymanie poziomu wydobycia, który jest zależy od sytuacji rynkowej - powiedziała w Polskim Radiu Katowice prof. Marzena Czarnecka, minister przemysłu.

Dodała, że na zwałach wciąż leży 14 mln ton węgla, którego spalanie odbywa się cyklicznie.

"Gdybym nie usłyszał i nie zobaczył tej wypowiedzi, to byłbym przekonany, że to żart" - tak na platformie X skomentował wypowiedź minister Bartłomiej Derski, ekspert ds. energetyki z portalu wysokienapiecie.pl.

"Rząd Donalda Tuska mówi - "My się nie umawialiśmy, że górnicy będą cokolwiek wydobywać, my się umawialiśmy, że podatnicy będą finansować ich pensje przez 25 lat i wcześniejsze emerytury przez kolejnych kilkadziesiąt lat". Czy Wy sobie jaja z ludzi robicie? W imię czego narażacie zatem życie i zdrowie górników? Po co mają zjeżdżać, skoro nie mają wydobywać? Jak naprawdę rząd musi wydawać nasze podatki na utrzymanie zdrowych silnych chłopaków, to niech im płaci, ale na powierzchni" - dodał Bartłomiej Derski.

"Czyli mamy oficjalnie powiedziane: w górnictwie, czy się stoi, czy się leży, kilka(naście?) tysięcy się należy" - napisała dziennikarka Justyna Piszczatowska.

"A dlaczego w sytuacji w której brakuje ludzi na rynku pracy, komuś ma się należeć wynagrodzenie przez 25 lat? To nie jest żadna sprawiedliwa transformacja. Strażacy, policjanci też narażają życie a pielęgniarki i nauczycielki pracują w trudnych warunkach" - dodała na platformie Joanna Pandera prezeska Forum Energii.

Odejście od węgla. Minister komentuje

- Dekarbonizacja to szansa na reindustrializację. Polski przemysł sobie z tym poradzi - oceniła ostatnio minister przemysłu Marzena Czarnecka. Jej zdaniem odejście od węgla "to nie jest przeszkoda". - To jest szansa, która może spowodować, że wykorzystamy coś, co w ekonomii jest nazywane rentą zacofania - uważa minister.

Zapewniła, że polski rząd w 100 proc. wspiera transformację energetyczną. - To widać praktycznie na każdym kroku. W moim resorcie mamy dwie strategie, jedna to strategia wodorowa, która pomoże we wsparciu tego nowego medium i druga to strategia energetyki jądrowej, którą udoskonalamy i która w pewnej formie wspomoże dekarbonizację - przypomniała Czarnecka.

