Ministerstwo aktywów chce ratować firmy przed upadłością

"Komisja pracowała nad projektem wspólnie z zespołem Ministerstwa Sprawiedliwości. Celem prac było pilne przygotowanie rozwiązań dla firm, które na skutek pandemii koronawirusa popadną w trudności finansowe. Chodzi o przedsiębiorstwa, które musiałyby składać wnioski o ogłoszenie upadłości. Dzięki przygotowanym rozwiązaniom zyskają one dodatkowy czas na wyjście z trudności. Opóźniony zostanie termin, w którym powinny składać wniosek o ogłoszenie upadłości. To spowoduje, że w najtrudniejszym okresie będą miały szansę na walkę o polepszenie swojej sytuacji i powrót do normalnej działalności" - czytamy w komunikacie resortu aktywów państwowych.