Ministerstwo Finansów odsłania karty. Oto ile wynosi zadłużenie Skarbu Państwa

Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec lipca 2024 r. wyniosło ok. 1 476,8 mld zł, co oznaczało wzrost o 1,7 mld zł (+0,1 proc.) miesiąc do miesiąca - podało we wtorek Ministerstwo Finansów.

Wykonanie budżetu

Resort poinformował, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 319 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2023 r. o ok. 33,4 mld zł (tj. 11,7 proc.). Dochody z podatku VAT wyniosły 170,3 mld zł i były wyższe o ok. 29,4 mld zł, czyli o 20,8 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2023 r., a dochody z podatku akcyzowego wyniosły 50,5 mld zł i były wyższe o ok. 3,5 mld zł (tj. 7,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2023 r. Dochody z podatku PIT wyniosły 48,8 mld zł i były wyższe o ok. 11,3 mld zł (czyli 30,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2023 r., zaś dochody z podatku CIT wyniosły 37,9 mld zł i były niższe o ok. 11,6 mld zł (tj. 23,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2023 r.