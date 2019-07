Ministerstwo w ostatniej chwili odsunęło wejście w życie przepisów. "To żarty z podatników i inwestorów"

"Puls Biznesu" przypomina, że 1 lipca br. miało wejść w życie opodatkowanie dywidend wypłacane na rzecz polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych stawką 19 proc. W piątek po południu Ministerstwo Finansów poinformowało jednak, że nowym rozporządzeniem przedłuża zawieszenie obowiązywania nowego podatku do 31 grudnia 2019 r. To oznacza, że podatek od dywidend funduszy będzie pobierany od 1 stycznia 2020 r.

To kolejne przesunięcie terminu obowiązywania tego podatku, co potęguje dezinformację i niepewność funduszy inwestorów.

- Mamy powtórkę z rozrywki. Tak samo było 31 grudnia 2018 r., gdy resort finansów w sylwestra wydał rozporządzenie odraczające podatek do końca czerwca 2019 r. To żarty z podatników, inwestorów oraz całego rynku – powiedział "PB" Kamil Lewandowski, doradca podatkowy, partner w firmie doradczej ALTO.