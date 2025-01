Ministra sprawdziła ceny mieszkań u deweloperów. Nie kryje irytacji. "Czas z tym skończyć"

Ministra sprawdziła ceny mieszkań. Oto efekt

"Sprawdziliśmy to, napisaliśmy meile i zadzwoniliśmy do 20 deweloperów. Samo obdzwonienie zajęło bagatela półtorej godziny. 1/4 nie podała ceny, mówiąc, że jeśli chce tę cenę uzyskać, to muszę albo stawić się na spotkanie, albo dać jakieś dodatkowe dane, np. numer telefonu. Sześciu deweloperów podało wprawdzie ceny, ale nie wskazali, czy to netto, czy brutto. Kilku deweloperów nie podało na początku pełnej ceny, dopiero w trakcie rozmowy wyszło, że jest jeszcze dodatkowa konieczna obowiązkowa opłata za miejsce garażowe" - zrealacjonowała ministra.