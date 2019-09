Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Minister pisze do uczestników

Minister środowiska Henryk Kowalczyk zwrócił się do młodzieży, która pikietowała dziś w polskich miastach w obronie klimatu. - Zapewniam Was, że jest to głos słyszalny, który noszę głęboko w sercu - napisał szef resortu.

