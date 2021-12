Mocne dane o polskim przemyśle. "Gigantyczny wzrost"

Jak poinformował GUS, w listopadzie sprzedana produkcja przemysłowa wzrosła miesiąc do miesiąca (m/m) o 6,5 proc., zaś rok do roku (r/r) o 15,2 proc. Analitycy spodziewali się wzrostu o 8,5 proc. w ujęciu rocznym, co pokazuje, jak mocno rzeczywistość przegoniła nawet optymistyczne prognozy ekspertów.