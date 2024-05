"Moment wyboru cywilizacyjnego". Gruzja w rozkroku między putinizmem a Zachodem

G ruziński parlament przyjął ustawę o przejrzystości wpływów zagranicznych , zwaną też "ustawą o zagranicznych agentach". Jej zapisy budzą wątpliwości Gruzinów oraz instytucji zagranicznych. Bo są podobne do tych obowiązujących w Rosji.

Gruzja na tropie "zagranicznych agentów" przed wyborami

Ustawa przewiduje m.in., że osoby prawne i media otrzymujące ponad 20 proc. finansowania z zagranicy podlegać będą rejestracji i sprawozdawczości. Trafią do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu. Resort sprawiedliwości będzie mógł przeprowadzać kontrole takich organizacji pod dowolnym pretekstem.

W grudniu 2023 r. Gruzja uzyskała status kraju kandydującego do członkostwa w UE, ale ustawa tropiąca "agentów zagranicznych" stawia na szali relacje Tbilisi z Brukselą. Dlaczego Gruzińskie Marzenie wyciągnęło ją z szuflady (próbowało ją uchwalić już rok wcześniej, ale ugięło się pod naporem protestów)?

Wojciech Górecki, były dyplomata i główny analityk Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) ds. Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej, w rozmowie z money.pl przyznaje, że nie ma na to jasnej odpowiedzi.

Wskazuje, że cierniem w oku są organizacje pozarządowe, w które również uderzą nowe przepisy. Są one dofinansowywane z zagranicy, a do tego patrzą władzy na ręce, więc są uznawane za sprzyjające opozycji.

Ekspert tłumaczy, że w Gruzji niedawno doszło do zmiany prawa. Prezydent nie jest już wybierany w wyborach powszechnych, lecz przez kolegium złożone z parlamentarzystów i przedstawicieli samorządów. Podkreśla jednak, że jest to tylko jedna z teorii tłumacząca decyzję władzy o uchwaleniu kontrowersyjnej ustawy.

Ustawa o "agentach zagranicznych". Zachód już reaguje

Gruzini od tygodni protestują przeciwko ustawie. W ostatnią niedzielę demonstracja w Tbilisi mogła być największą "we współczesnej historii" kraju - uznały lokalne media. Miała przyciągnąć nawet 200 tys. osób.

Demonstrujący organizują się oddolnie i nie są związani z opozycją , jak wcześniej sugerowali rządzący. Przeciwnie, politycy "podłączają się" do protestów.

Premier Irakli Kobachidze zasugerował, że po ewentualnym wecie jest gotowy złagodzić kurs i wprowadzić poprawki do ustawy, choć prezydentka zapowiedziała, że nie będzie w tej sprawie negocjować z rządem.

Doszło też do kolejnego zgrzytu dyplomatycznego. Lider partii rządzącej i oligarcha Bidzina Iwaniszwili, który w praktyce kieruje obozem władzy, ostentacyjnie odmówił spotkania w Tbilisi z zastępcą sekretarza stanu USA ds. Europy i Eurazji Jamesem O’Brienem. Podjął go u siebie "wyłącznie" premier.

Gruzja prorosyjska? To bardziej skomplikowane

Gruzini od lat są zwolennikami akcesji do UE. W sondażach krok ten popiera ok. 80 społeczeństwa. Ekspert OSW przestrzega jednak przed myśleniem, że mamy do czynienia ze starciem prorosyjskiej władzy z prozachodnimi obywatelami. Sytuacja jest bardziej skomplikowana.