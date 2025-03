Mongolia stawia na Polskę. "Nieograniczona perspektywa"

Prezydent Duda zwrócił uwagę, że w bieżącym roku Polska i Mongolia obchodzą 75. rocznicę dyplomatycznych relacji. - Bardzo obydwaj liczymy na to, że ta intensyfikacja relacji pomiędzy nami, prezydentami krajów, w ciągu ostatnich lat przyczyni się do tego, żeby te relacje na wielu polach, o których rozmawialiśmy, rzeczywiście rozpaliły się znacząco w ciągu najbliższych lat. Mam nadzieję, że dziesięcioleci - powiedział prezydent RP.

Jak dodał, z prezydentem Mongolii dyskutowali na temat trwającej wojny na Ukrainie. - Obydwaj mamy wielką nadzieję na to, że ta wojna niedługo zakończy się sprawiedliwym i trwałym pokojem . To znaczy takim, że nie będzie nam - w szerokim tego słowa znaczeniu - groził wybuch następnej agresji, kolejnych niepokojów, które mogłyby budowanie tych wzajemnych relacji gospodarczych, międzyludzkich i turystycznych i na wszelkich innych polach zaburzyć - podkreślił Duda.

Szansa dla polskiego biznesu

– Dzisiejsze Forum to nowe otwarcie w relacjach polsko-mongolskich, możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniami oraz okazja do poszukiwania dróg do wspólnego sukcesu. Współpraca między Polską a Mongolią ma naprawdę ogromny potencjał, szczególnie w obszarach takich jak innowacyjne technologie, zrównoważony rozwój oraz branża wydobywcza – zaznaczył wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAiH) Łukasz Gwiazdowski.

Dynamicznie rozwija się także współpraca w branży IT oraz we wprowadzaniu innowacji w obszarze energii słonecznej, wiatrowej i wodnej. Polska jest obecnie trzecim największym partnerem handlowym Mongolii w Unii Europejskiej oraz jedenastym na świecie. Jak wylicza PAiH Do najważniejszych polskich towarów eksportowych należą: artykuły spożywcze (około 30 proc. eksportu), maszyny i urządzenia mechaniczne, produkty przemysłu chemicznego, tworzywa sztuczne, a także produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Wartość polskiego eksportu do Mongolii przekroczyła od 2005 r. 1 mld dol., a średnioroczny wzrost w latach 2020-2024 wyniósł 12 proc. W imporcie z Mongolii dominuje natomiast węgiel kamienny. W 2022 r. wartość mongolskiego importu do Polski wyniosła około 1,9 mln dol.