Morawiecki: 200 tys. mieszkań w tym roku. Sprawdziliśmy jego słowa

Mieszkanie Plus się rozkręca. Sprawdzamy, co się dzieje z rządowym programem

Premier najwyraźniej uznał, że zbyt dużo liczb "zaciemnia" obraz i od razu rzucił jedną, ale wielką. W końcu 200 tys. mieszkań robi wrażenie. Morawiecki dodał, że "to na skutek rożnego rodzaju działań, które my wdrożyliśmy". A tych w zakresie polityki mieszkaniowej zbyt wielu nie było - kilkukrotnie nowelizowana ustawa o programie Mieszkanie+ czy kontrowersyjna "lex deweloper".

- W ostatnich trzech latach wybudowaliśmy o 20 proc. mieszkań więcej. W tym czasie średnio w Polsce budujemy 175 tys. mieszkań. Przy czym w zeszłym roku było to 185 tys. mieszkań, a w tym roku zbliżamy się do 200 tys. mieszkań - opisywał sytuację na rynku budownictwa mieszkaniowego Jerzy Kwieciński podczas konferencji prasowej w Dębicy.

Trudno jednak zgodzić się ze stwierdzeniem, by te dwa działania pomogły rynkowi i Polakom w budowie mieszkań. W końcu w ramach programu Mieszkania+ Polakom oddano dopiero 867 mieszkań. Projektowanych jest około 18 tys. kolejnych lokali. Daleko zatem do zapowiadanych 100 tys. mieszkań rocznie - prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz w pierwszych dniach sierpnia przyznał, że maksymalnym poziomem budowanych mieszkań będzie 30-40 tys. mieszkań na różnych poziomach prac (od projektowania po faktyczną budowę). Jest jeden haczyk - mowa o roku 2020 lub nawet 2021 i 2022.

Co więcej, choć dynamika budowy mieszkań faktycznie przyspieszyła, to nadal daleko nam do wyniku dekady Edwarda Gierka - w rekordowych latach 70-tych w Polsce oddawano nawet 300 tys. mieszkań rocznie.

Z drugiej strony, jak widać w tabeli, od 2014 r. liczba mieszkań oddawanych do użytku znacząco rośnie, co wiąże się raczej ze wzrostem zamożności Polaków niż programami pomocowymi rządu. Dla porównania w latach 90-tych oddawano nie więcej niż 100 tys. mieszkań rocznie. Odbicie nastąpiło dopiero na przełomie wieków - w 2001 r. po raz pierwszy od dekad oddano Polakom do użytku ponad 100 tys. mieszkań. W roku 2002 było to 97,6 tys. mieszkań, by w 2003 osiągnąć rekordowe 162,7 tys.