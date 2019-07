Morawiecki otworzył sesje Procesu Berlińskiego. "Dobrobyt obywateli Europy zależy od wzrostu gospodarczego"

Premier Mateusz Morawiecki, otwierając sesję plenarną, podziękował liderom za przybycie na szczyt do Poznania i podkreślił, że "Polska zdecydowała się przyłączyć do Procesu Berlińskiego, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że wnosi on wartość dodaną do stosunków UE – Bałkany Zachodnie", cytowany przez PAP.