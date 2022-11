MSWiA łagodzi własny projekt. Jednak dwa nowe stany nadzwyczajne zostają

???? 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

...Rozporządzeniem szef rządu będzie mógł wprowadzić, przedłużyć lub odwołać stan zagrożenia. ...Serio? Mam dość tego nieRządu, łamią nasze prawa...Mam dość takiego narodu, który na to pozwala...Art.93 Konstytucji RP: 1.Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty. 2.Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. 3.Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. Czy w tym kraju Konstytucja coś jeszcze znaczy?