"Musi się wyspowiadać". Biedroń nie gryzie się w język ws. Palikota

To wszystko to pikuś. Prawdziwymi naciagaczami to są Ci co wywołali celowo inflacje przez rozdawnictwo nieswoich pieniedzy ,przez dodruk aby wygrać wybory,nie mając na 800+, rozdawali jak by nas stać bylo okradając całe spracowane spoleczenstwo z oszczędności odkladanych często na czarną godzine."To dobrze ze ceny rosną bo wowczas wiecej z VATu do budzetu ",kto to mawial?