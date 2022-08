Na czym polega akwizycja?

Czym jest akwizycja?

Akwizycja jest formą sprzedaży bezpośredniej, w której sprzedawca, czyli akwizytor nawiązuje kontakt z potencjalnymi nabywcami , a jego celem jest sprzedaż produktów lub usług. Dzięki dotarciu w ten sposób do klienta akwizytor ma większą szansę na zawarcie umowy, ponieważ jest w stanie zademonstrowań działanie produktu czy wymienić wszystkie jego cechy. Może to zrobić zarówno poprzez rozmowę telefoniczną, jak i przez tradycyjne spotkanie z klientem.

Akwizycja kiedyś kojarzona była z wizytami przedstawicieli firmy, czyli akwizytorów, którzy pukali od drzwi do drzwi, oferując różnego rodzaju usługi i produkty. W szczególności w latach 90. XX wieku akwizycja przeżywała rozkwit. Bez internetu dostępność do produktów wyższej klasy było ograniczone, dlatego akwizytorzy z łatwością zdobywali nowych klientów .

Rodzaje akwizycji

Jak wygląda praca akwizytora?

Praca akwizytora nie jest prosta. Musi on na co dzień mierzyć się z wieloma trudnościami. Kontakt z potencjalnymi klientami może być wyzwaniem, dlatego akwizytor powinien mieć kilka ważnych cech, które pozwolą mu dobrze wykonywać swoją pracę. Jest to m.in. samodyscyplina i wytrwałość. Jego praca często nie jest kontrolowana, przez to akwizytor ma spore pole do popełnienia błędu.