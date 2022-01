Na promocję KPO rząd wydał 1,2 mln zł. "Dostaliśmy jedno wielkie zero"

Lewica pyta o KPO i działania rządu

Poseł Tomasz Trela przekazał, że Lewica zwróciła się do rządu z pytaniami o KPO i dostała odpowiedź od wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy. Tłumaczył, że jego ugrupowanie chciało dowiedzieć się, "czy, aby nie było, tak, że państwo polskie już zrobiło sobie z Krajowego Planu Odbudowy swoisty element kampanii wyborczej i czy nie były wydane jakiekolwiek pieniądze publiczne na promocję tych funduszy europejskich? Dostaliśmy odpowiedź od pana wiceministra Budy, że taka kampania była " — poinformował poseł.

"Mówi on (wiceminister Buda — przyp. red.), że jakieś rozmowy w Komisji Europejskiej się toczą, toczą się na szczeblu europejskim, toczą się na szczeblu politycznym , na szczeblu technicznym, bliżej nie znamy daty końca tych rozmów, ale proszę się nie bać, bo pieniądze na pewno kiedyś do nas trafią" — relacjonował poseł Trela.

Lewica: pieniędzy dla Polski brak. Premier: prędzej czy później je dostaniemy

"Kiedy dzisiaj inne państwa Unii Europejskiej dostają już miliardy z ich Krajowych Planów Odbudowy, kiedy te miliardy są wpompowane w ich lokalne samorządy, w ich przedsiębiorców, są tworzone nowe miejsca pracy, my dostaliśmy jedno wielkie zero, a tak naprawdę dołożyliśmy do tego interesu 1,2 mln zł na promocję czegoś, czego tak naprawdę nie ma" — krytykował poseł Trela.