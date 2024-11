Na Zachodzie coraz gorzej. "Fatalne" dane z dwóch największych gospodarek Europy

W obu przypadkach to dane gorsze niż spodziewał się rynek. Co dokładnie oznaczają? Indeks PMI powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród menadżerów wyższego szczebla kilkuset firm, w której oceniają zmiany zamówień, produkcji, zatrudnienia, prędkości dostaw oraz zapasów.

W oczekiwaniu na decyzję EBC ws. stóp procentowych

W przypadku Francji można mówić o tąpnięciu. "Indeks Composite zjechał do raptem 44,8 pkt (z 48,1 pkt w październiku), usługowy do 45,7 pkt (z 49,2 pkt przed miesiącem), a przemysłowy do 43,2 pkt (z 44,5 pkt miesiąc temu)" - wylicza "Rzeczpospolita", dodając, że to najniższe wyniki od stycznia.