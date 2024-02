Nabór wniosków o 800 plus ruszył. Tysiące wniosków na początek

Od czwartku, 1 lutego, można składać wnioski o przyznanie świadczenia 800 plus na nowy okres rozliczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r. Wnioski można składać przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS , a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

800 plus. Ruszył nabór wniosków

- Nabór wniosków o przyznanie świadczenia 800 plus na kolejny okres ruszył bez problemu. W ciągu pierwszej godziny po północy przyjęliśmy prawie 5 tys. wniosków na blisko 8,5 tys. dzieci. Do godziny 7 rano było to już blisko 17,5 tys. wniosków na prawie 30 tys. dzieci - poinformował PAP rzecznik ZUS.