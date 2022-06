Naczelniczka Poczty poskarżyła się ministrowi na drożyznę. Teraz boi się o pracę

Jej wersja zdarzeń jest taka, że w piątek, 3 czerwca, zanim jeszcze polityk pojawił się w placówce, zespół rozmawiał o wysokich cenach, m.in. o tym, że litr benzyny kosztuje 8 zł i coraz wyższe są raty kredytów. W pewnym momencie do środka miał wejść klient, który chciał odebrać listy. Pracownicy rozpoznali parlamentarzystę.

Kobieta dodaje, że polityk miał jej odpowiedzieć, że " nic nie stoi na przeszkodzie, aby i ona kandydowała do Sejmu". Potem, jak opowiada pracownica Poczty, sprawy potoczyły się już błyskawicznie. Wezwano ją do Kielc, na rozmowę z dyrektorem.

Wyjaśnień od premiera Mateusza Morawiecka żądają także inni politycy. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz napisała w tej sprawie interpelację do szefa rządu. Posłanka przekonuje, że pracownica poczty zamiast "wsparcia i zrozumienia, spotkała się ze skandalicznymi represjami."

Do sprawy odniósł się także przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Podczas wizyty we Wrocławiu zwrócił się z apelem do Polaków: "Uważajcie, nie krytykujcie władzy, bo stracicie pracę".