Nadchodzi kolejny problem z pompami ciepła. "Nie będą spełniać wymogów"

Zakładanie pompy ciepła przy polskich uwarunkowaniach energetycznych i prawnych to znak że ktoś w ogóle nie interesuje sie otaczającym go światem i jest ignorantem lub ma tyle kasy aby nie przejmować sie kosztami Pompa to urządzenie które zużywa ogromna ilość energii to wszyscy wiedzą a jak nie wiedzą mozna przeczytać na tabliczce znamionowej Polska leży jeśli chodzi o produkcje prądu i przesył lata zaniedbań co najmniej 50 jak nie wiecej Prad produkujemy z węgla sama produkcja jest droga opłaty emisyjne to dopełniają jeśli nie zaczniemy budować elektrowni atomowych to bedzie tyko gorzej Ale wracając do tematu fotowoltanika była bardzo opłacalna ale na starych zasadach na nowych od początku było wiadomo że jej opłacalność gwałtownie spadnie Krzyki ludzi że mało sie płaci im za oddana energię i ze to nie opłacalne sa przesadzone Po pierwsze najważniejsza jest w opłacalności autokonsumpcja czyli prąd uzywany w domu w dzień jak instalacja pracuje jest w cudzy słowie darmowa i na tym powinni sie skupić posiadacze takich instalacji Nie sparwdza sie to przy pompie ciepła ona głównie pobiera prąd zima kiedy nie ma produkcji oraz w nocy tu nie ma znaczenia pora roku ale to jest wiedza na poziomie 4-5 klasy szkoły podstawowej