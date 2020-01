Nadpłata "hipoteki" jest teraz dobrym wyborem? Odpowiadamy

Bardzo dużo może zależeć od wysokości kredytowej marży

Osoba posiadająca zarówno wolne środki na lokacie lub koncie, jak i kredyt mieszkaniowy powinna zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy oprocentowaniem „hipoteki” oraz najkorzystniejszego depozytu. Jeżeli chodzi o stawkę oprocentowania kredytu mieszkaniowego, to bardzo dużą rolę odgrywa stała marża ustalona przez bank. W przypadku kredytów "złotówkowych", marże zwykle wynoszą od ok. 1,00% do ok. 4,00%. Osoby, którym w przeszłości bank zaproponował wysoką marżę (np. w 2009 r.) mniej korzystają z aktualnego, bardzo niskiego poziomu stóp procentowych NBP i stopy WIBOR. Tacy kredytobiorcy mogą mieć większą motywację do nadpłacania kredytu częścią nisko oprocentowanych oszczędności.