Najdroższa i najbardziej wybuchowa substancja świata. Oto jak powstaje

Proces powstawania antymaterii opisał serwis abc.net.au, który rozmawiał z Michaelem Doserem, naukowcem z Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), gdzie wygenerowano tę substancję. Rozmówca dziennikarzy opisał reakcję niezbędną do stworzenia antymaterii jako "prawdopodobnie najgwałtowniejszy proces, jaki można sobie wyobrazić , ponieważ cała masa obiektu znika i przekształca się w energię ".

Czym jest antymateria?

To oznacza, że jej budowa jest taka sama, jak materii. Z jednym wyjątkiem. Wszystkie ładunki elektryczne jej części składowych są odwrócone. To właśnie sprawia, że jest to niezwykle wybuchowa substancja.