Najniższy poziom od grudnia. Tak spadają ceny ropy

Kontrakty terminowe na ropę naftową Brent spadły o 1,19 USD, czyli 1,6 proc. do poziomu 71,62 USD za baryłkę, natomiast cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) spadła o 1,39 USD, czyli 2,0 proc., do poziomu 68,37 USD. Jest to najniższy poziom od 9 grodnia - informuje Reuters.