Narkotykowy baron Portugalii dostanie odszkodowanie. Rząd zapłaci za jego... straty moralne

Marek 5 min. temu

No co? To są te idiotyzmy do których dążycie. Przestępcę celebrytami ,telewizory w celach,przepustki, prawa człowieka. Masakra. Prawa człowieka to prawa człowieka uczciwego. Przestępca może mieć tylko dwa prawa. Ciężkie więzienia i orka od rana do wieczora za miskę ryżu.