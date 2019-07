Narodowy Fundusz Zdrowia z nowym prezesem. Adam Niedzielski następcą Andrzeja Jacyny

Poprzedni prezes na krótko przed dymisją wywołał olbrzymie kontrowersje podczas spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia. Debatowano o sytuacji w szpitalach wojewódzkich. Powiedział wtedy, że lekarze rodzinni powinni dyżurować w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Dodał, że zmiany przepisów to umożliwiające mają się pojawić tuż po jesiennych wyborach parlamentarnych. Środowisko lekarzy rodzinnych nie kryło oburzenia po tych słowach.

Dymisję Jacyny w rozmowie z money.pl skomentował były minister zdrowia Marek Balicki. Jego zdaniem była to szansa to szansa na nowe otwarcie i nowe podejście do Funduszu. - O likwidację centrali NFZ wnioskowałem już w 2005 r. - mówił money.pl Balicki.