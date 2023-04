Naukowcy zabrali głos w sprawie czterodniowego tygodnia pracy. "To dobry pomysł"

Tadeusz 31 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mój rekord pracy był jeszcze za komuny. Ale byłem młody i sprawny. By nie było przestoju na linii produkcyjnej w pewnym zakładzie prace rozpoczęliśmy całą brygadą w sobotę o 6 rano. Pracowaliśmy non stop do niedzieli godzina 13. 31 godzin bez przerwy, chwilami dość intensywnie kując beton (elektronarzędzi jeszcze nie było). Posiłki i małe co nieco na koszt zlecającego dowożono nam z restauracji. Po przyjeździe do domu (niedaleko) zjadłem obiad i pojechałem 40 kilometrów na mecz. Jako zawodnik. Po przyjeździe z meczu poszedłem na dancing. No i po wypiciu 2 setek wódki koledzy musieli mnie odnieść do domu. Jako jedyny raz w życiu.