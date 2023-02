Wrócił na stałe do biura, choć mógłby pracować z domu. "Ludzie nie szanują twojej pracy zdalnej"

Autor newslettera Benjamin George podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi pracy zdalnej. Stwierdził, że choć on sam jest wydajniejszy, gdy pracuje z domu, to woli codziennie jeździć do biura. W ten sposób dba o swój własny komfort psychiczny. Najpierw jednak trzeba ustalić, jak to jest z wydajnością, gdy pracujemy z domu.

Pracownicy przekonują, że efektywność ich pracy z domu jest utrzymana na tym samym poziomie, co w biurze. Potwierdzają to badania Microsoftu przeprowadzone wśród 20 tys. pracowników w 11 krajach, na które powołał się internetowy serwis "Rzeczpospolitej". 87 proc. pracujących zdalnie uważa, że są wydajni w domu. Co ciekawe, przeciwni temu twierdzeniu są menedżerowie. 80 proc. z nich uważa, że wydajność zatrudnionych spada w trakcie pracy zdalnej.

Praca w "internetowym sweatshopie"

Benjamin George uważa, że robi więcej, gdy działa w domu. Wpada jednak wtedy w – jak sam to nazwał – "pułapkę internetowego sweatshopu". Najpierw jednak trzeba wyjaśnić, czym w ogóle jest sweatshop. W języku angielskim określa się tak fabrykę lub inne miejsce, gdzie ludzie muszą pracować fizycznie w kiepskich warunkach przez wiele godzin za niskie wynagrodzenie. Najczęściej określenie to pojawia się w kontekście przemysłu tekstylnego.

W ocenie blogera w trakcie ośmiogodzinnej pracy w biurze wykonujemy zadania przeznaczone na sześć godzin. Inaczej wygląda sytuacja w domu. Podczas ośmiogodzinnej pracy zdalnej wykonujemy obowiązki przeznaczone na osiem godzin. I właśnie stąd bierze się jego większa efektywność, gdy pracuje na własnej kanapie.

Winna temu jest presja, którą nakładamy na siebie sami, i którą wywierają nasi przełożeni. O ile w biurze nie mamy problemów, by zrobić sobie przerwę np. na kawę, o tyle w domu, gdy tylko oddalimy się od komputera, natychmiast czujemy presję i obawiamy się o to, że zaraz ktoś zwróci uwagę na naszą nieobecność.

A kiedy na służbowych komunikatorach przy naszym nazwisku pojawi się żółty kolor lub napis "zaraz wracam", to w głowie szefa już pojawia się myśl, że się obijamy. Oczyma wyobraźni widzi nas na kanapie z pilotem czy z padem do konsoli w ręku, podczas gdy nasz komputer stoi bezczynnie na biurku.

Tymczasem w biurze nikogo nie obchodzi, że wstaliśmy z fotela i poszliśmy np. do kuchni. W biurze nikt w tym czasie nie podchodzi i nie czeka przy naszym biurku z niecierpiącymi zwłoki sprawami (w przeciwieństwie do tych pięciu nieodczytanych wiadomości na komunikatorach). Mało tego, czasem sam szef nas odciągnie od obowiązków

Benjamin George porównuje to do pracy w fabryce produkującej koszulki, gdzie wyzyskuje się pracowników. Autor newslettera rysuje taką prawidłowość: kiedy pracownik fizyczny sweatshopu jednego dnia zrobi 100 koszulek, to następnego musi zrobić już 101, a kolejnego – 102. W trakcie pracy zdalnej – zdaniem George'a – działa ta sama zasada. Każdego dnia dajemy z siebie coraz więcej aż do wypalenia. I cały czas musimy być dostępni na komunikatorach.

Ludzie nie cenią pracy zdalnej swoich współpracowników

W ocenie blogera jego otoczenie nie odbiera pracy zdalnej tak samo, jak stacjonarnej. "Ludzie nie szanują twojej pracy zdalnej" - pisze. Przykład? Kiedy jest w biurze, nikt na przykład nie wymaga od niego, by pozmywał naczynia. Jeżeli natomiast jest w domu, bliskim trudno zrozumieć, że nie znalazł tych 10 minut w trakcie pracy.

Nie tylko pracujesz nieprzerwanie przez osiem godzin. Nie tylko odpowiadasz na wiadomości ze Slacka nawet w trakcie lunchu. Jesteś teraz również odpowiedzialny za: posprzątanie domu, zmycie naczyń, pranie; musisz też być dostępny na wypadek, gdyby ktoś zadzwonił do drzwi lub sąsiad przyszedł z towarzyską wizytą – pisze Benjamin George.

Autor newslettera puentuje, że ludzie w czasie pracy zdalnej są bardziej przepracowani niż kiedykolwiek wcześniej, jednak nikogo to nie obchodzi. Szef i tak uważa, że się obijasz, a bliski – że nadmiar pracy jest wymówką, żebyś nie musiał wykonywać obowiązków domowych. Dlatego on właśnie wrócił na stałe do biura.

