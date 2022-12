Nie tylko pieniądze. Polacy mają nowy powód do zmiany pracy

Trwa publiczna debata nad dostosowaniem warunków świadczenia pracy do współczesności. Z jednej strony coraz większą popularność zyskuje praca zdalna, z drugiej słychać głosy o konieczności skrócenia czasu pracy. Jednym z rozwiązań miałby być czterodniowy tydzień pracy (Donald Tusk zapowiedział, że Platforma Obywatelska po wygranych wyborach wprowadzi pilotażowy program w tym zakresie); Lewica natomiast zaproponowała konkretny projekt skrócenia dnia pracy o godzinę.

Programiści mają najlepiej

Jak zauważają eksperci firm Kodilla.com i Randstad Polska, bez względu na to, jaka przyszłość czeka polityczne propozycje dla rynku pracy, firmy same już wprowadzają alternatywne formy wykonywania obowiązków zawodowych, o czym pisaliśmy w money.pl. Nie będzie niespodzianką stwierdzenie, że największą swobodę mają programiści, co potwierdza Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy w Randstad Polska:

Specjaliści IT mają na rynku pracy największą swobodę w wyborze systemów pracy. Bardzo często stawiają na elastyczne rozwiązania, dopasowane do ich potrzeb, ale też niekolidujące z czasem prywatnym i realizacją życiowych pasji – wyjaśnia Mateusz Żydek, cytowany w komunikacie prasowym.

Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT w Kodilla.com, dodaje, że możliwość wyboru systemu pracy to jeden z trzech najważniejszych aspektów decydujących o wyborze miejsca zatrudnienia (pozostałe to nowe możliwości rozwoju i wyższa pensja).

– Ostatnie lata pokazały, że elastyczność w wykonywaniu obowiązków zawodowych jest potrzebą naszych czasów, dlatego coraz częściej stanowi kartę przetargową, jeśli chodzi o zatrudnianie specjalistów w dziedzinie nowoczesnych technologii. Potwierdzają to badania, zgodnie z którymi dla blisko połowy ekspertów od IT argumentem do zmiany miejsca pracy jest właśnie możliwość wyboru systemu, w jakim będą pracować – tłumaczy specjalistka.

Nauczyciele mogą pozazdrościć

Badanie Randstad pokazuje zresztą, że kwestia swobodnego świadczenia pracy staje się coraz ważniejsza dla pracowników. Najbardziej kwestia ta uwiera zatrudnionych w oświacie. Nawet co drugi z nich byłby gotów na zmianę pracy lub branży w ogóle ze względu na dotychczasowy nieelastyczny system. Nauczyciele zresztą są jedną z tych grup zawodowych, których przedstawiciele najchętniej by się przekwalifikowali.

Głównym motywatorem jest nie tylko chęć podniesienia zarobków, ale przede wszystkim zmiany stylu życia. Obowiązki nauczyciela nie kończą się bowiem w momencie ostatniego dzwonka. "Po pracy" muszą poświęcić jeszcze czas na przygotowanie kolejnych zajęć, ocenianie zadań domowych czy sprawdzianów. Nie mówiąc już o tym, że osoby wykonujące ten zawód same zauważają, że system ma dużo braków, a już na pewno nie idzie z duchem czasu, co najlepiej pokazało nauczanie zdalne w trakcie pandemii – zauważa Magdalena Rogóż.

Tylko 11 proc. zatrudnionych w sektorze edukacji pracuje w systemie zadaniowym, a 13 proc. – w zmianowym. Podobnie jest w administracji publicznej, gdzie ponad dwie trzecie (70 proc.) zatrudnionych pracuje codziennie w tych samych godzinach. Dlatego też sektor ten jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o osoby otwarte na zmianę pracy lub branży (44 proc. respondentów zadeklarowało taką chęć).

Na trzecim miejscu jest sektor IT. Mateusz Żydek wyjaśnia, że pomimo faktu, iż specjaliści mają najczęściej stałe godziny pracy w tygodniu, to jednocześnie w tej grupie badanych występuje największa różnorodność systemów pracy. Prawie dwie trzecie badanych pracowników IT pracuje w systemach elastycznych – według tygodniowych lub miesięcznych grafików, w trybie zadaniowym lub zmianowym.

W porównaniu z innymi specjalizacjami to właśnie w IT najczęściej pojawia się tryb zadaniowy, powszechniejsza niż w innych specjalizacjach jest też praca według grafików. Wyraźnie widać też, że pomimo zadań realizowanych często dla firm pracujących w różnych strefach czasowych, dla specjalistów IT system zmianowy jest najmniej preferowanym – podkreśla ekspert Randstad.

Randstad przeprowadził w trzecim kwartale 2022 r. na grupie 1 tys. osób aktywnych zawodowo w wieku od 18 do 64 lat (grupa reprezentatywna pod względem struktury demograficznej polskich pracowników).

