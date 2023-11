NBP odkrywa karty. Inflacja bazowa za październik już znana

Inflacja bazowa w Polsce w październiku 2023 r. - dane NBP

Inflacja bazowa hamuje

Najnowszy odczyt skomentował Bartosz Sawicki, ekspert Cinkciarz.pl. "Inflacja bazowa hamuje siódmy miesiąc z rzędu i obniża się z 8,4 do 8,0 proc. r/r. Ceny bazowe podniosły się o 0,6 proc. m/m notując najsilniejszy skok od wiosny. W tym roku, w przeciwieństwie do CPI, wskaźnik, który rekordowe 12,3 proc. r/r osiągał w marcu, jeszcze spadnie (do około 7 proc. r/r)" - napisał w mediach społecznościowych.

Dane NBP są zgodne z przewidywaniami analityków. "Szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się do ok. 8,0 proc. z 8,4 proc. we wrześniu. W ujęciu miesięcznym mieliśmy jednak do czynienia z wysokim wzrostem cen bazowych (ok. 0,6 proc. m/m)" - pisał w środowym komentarzu ING Adam Antoniak.