NBP przeanalizował, do czego doprowadzą ustawowe ograniczenia w pensjach. To nie jest laurka dla projektu PiS

W środę Sejm zajmie się trzema projektami ustaw regulujących zarobki w NBP . Złożyli je posłowie Kukiz'15, PO i PiS. To pokłosie afery wokół zazdrośnie strzeżonych pensji współpracowniczek prezesa banku Adama Glapińskiego.

Najdalej idzie projekt parlamentarzystów z PiS. Proponują oni, by wprowadzić limit zarobków . Wynagrodzenie pracownika banku centralnego nie mogłoby przekroczyć 60 proc. całkowitych poborów prezesa NBP ( szerzej opisywaliśmy tę propozycję tutaj ).

I właśnie tego projektu obawia się NBP. W opinii do niego bank identyfikuje trzy główne podstawowe skutki proponowowanego prawa. Po pierwsze niewykluczone, że trzeba będzie wypowiedzieć umowy wszystkim pracownikom i zaproponować im zatrudnienie na zupełnie nowych warunkach. Po drugie 25 proc. kadry może według banku zrezygnować z pracy w tej instytucji i poszukać sobie miejsca w innej firmie. Dotyczyć ma to zwłaszcza cennych pracowników z doświadczeniem. Po trzecie około 330 osób, które mają już prawo do emerytury, mogą przez niższe zarobki w końcu na nią przejść.