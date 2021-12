NBP publikuje Narodową Strategię Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Cynik 27 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Przecież to dzięki niemu mamy szalejącą inflację, a to dopiero początek! Za babami się tylko uganiał, a o polityce banku centralnego to chyba nie słyszał. Pilnuje tylko kasy PISu, a że nic nie potrafią, to co rozdadzą to muszą dodrukować. Złoto z Anglii już przejedli, na nim się uwłaszczyli, a suwerenowi narodowi długi na pokolenia do spłacania! Ale głosujcie dalej na PIS, to jeszcze wasze wnuki jeszcze będą spłącać ich długi!