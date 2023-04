Nie całe pokolenie Z wierzy w "quiet quitting". "Wiele osób w moim wieku po prostu się pogubiło"

Nie każda "zetka" zgadza się jednak z nastawieniem, jakie przypisuje się ich generacji. Część przedstawicieli pokolenia Z nie tylko nie rezygnuje po cichu, ale wręcz pracuje po godzinach lub na kilku etatach, gdyż ambitnie goni własne marzenia. Swoim podejściem raczej wpisują się w mentalność starszych pokoleń, żyjących według zasady "bez pracy nie ma kołaczy".

"Pracuję od rana do nocy, a oni pytają o quiet quitting"

Kilka przykładów na potwierdzenie tej tezy zebrał "The Wall Street Journal". Przywołuje 25-letnią Charu Thomas, która tytuł magistra inżyniera zdobyła w 3,5 roku po ukończeniu szkoły średniej. Już w wieku 18 lat założyła firmę Ox, zajmującą się oprogramowaniem dla łańcucha dostaw. Pozyskała 3,5 mln dol. na rozpoczęcie działalności, a w 2020 r. znalazła się na liście "Forbesa" "30 Under 30".

Jednak kiedy jesienią 2022 r. spotkała się z inwestorami, to głównym tematem rozmowy z nimi była właśnie "cicha rezygnacja". Jej rozmówcy obawiali się o poziom jej motywacji, jako że przedstawicielką pokolenia Z.

Mieli wrażenie, że generacja Z i młodsi nie są responsywni, mniej przestrzegają zasad czy też są leniwsi – powiedziała Charu Thomas w rozmowie z "WSJ".

Ubodło ją to szczególnie ze względu na fakt, że przez dużą część nocy nadzorowała wdrożenie systemu u klienta. Następnie wzięła udział w spotkaniu pracowniczym o 9 rano. Wciąż w koszulce z poprzedniego dnia. Jej zadaniem to pokazuje, że ma inne podejście do pracy niż jej rówieśnicy. – Nie chcę być przedstawicielką tego rodzaju kultury (reprezentowanej przez pokolenie Z – przyp. red.) – stwierdziła.

"Łatwiej mi się wyróżnić wśród pokolenia Z"

Innym przykładem jest Brianna Chang. 22-latkę zatrudnia Microsoft na stanowisku planistki łańcucha dostaw. Kobieta często w tygodniu pracuje 60 godzin tygodniowo.

Jak opowiadała "WSJ", jej etykę pracy ukształtowała praca w chińskiej restauracji rodziców, gdzie obsługiwała stoliki. Choć napędzają ją większe zarobki, co jest cechą pokolenia Z, to jednak przyznała, że więcej ją dzieli niż łączy z jej generacją. Zaznaczyła, że nie rozumie postów w mediach społecznościowych jej rówieśników, którzy narzekają na rynek pracy i nie chcą ciężko pracować. Dodała jednak, że dzięki temu łatwiej jej się wyróżnić wśród młodych.

Wiele osób w moim wieku po prostu się pogubiło – stwierdziła Brianna Chang w rozmowie z "WSJ".

Za małe pieniądze, za duże zniechęcenie

Skoro już o zarobkach mowa, to warto wspomnieć, że coraz więcej badań pokazuje, że kwestia wynagrodzenia jest jednym z kluczowych aspektów dla młodych przy wyborze pracy. Za przykład mogą posłużyć wywiady i ankiety przeprowadzone pod koniec roku przez Conference Board wśród ok. setki pracowników. Tymczasem z badania Deloitte z 2022 r. wynika, że ok. połowa przedstawicieli pokolenia Z i millenialsów stwierdziła, że żyje od wypłaty do wypłaty. Mniej więcej po 30 proc. respondentów z każdej grupy twierdzi, że nie czuje się bezpiecznie finansowo.

Stąd może brać się ich zniechęcenie do pracy. "WSJ" przytacza badanie Prudential Financial z 2022 r. przeprowadzone na grupie niemal 5 tys. dorosłych. Wynika z niego, że 43 proc. przedstawicieli pokolenia Z stwierdziło, że w swojej pracy robią więcej, niż powinni. Odsetek ten jest jeszcze wyższy u starszych pokoleń: w przypadku millenialsów dotyczyło to ponad połowy zapytanych, u generacji X – 62 proc., a u baby boomerów – 69 proc.

Jednocześnie badanie Instytutu Gallupa z 2022 r. przeprowadzone na grupie ok. 15 tys. amerykańskich pracowników wskazało, że młodzi z pokoleń Z i Y przejawiają mniejsze zaangażowanie w pracę. Wiąże się to jednocześnie z wyższym stresem odczuwanym przez nich w związku z obowiązkami zawodowymi.

